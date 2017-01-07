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«Перекал» печи привел к двум пожарам в Гомельской области: МЧС напоминает о правилах безопасности

07.01.2017 - 18:52

Новости Беларуси. В такие морозные дни опасность подстерегает не только на улице. Соблазн натопить дом как следует привел к двум пожарам в Гомельской области. Оба возгорания связаны с так называемым «перекалом» печи.

Поэтому, несмотря на праздничные дни, комиссии МЧС продолжают рейды по частному сектору и еще раз напоминают: прогревать дом достаточно два раза в день, а не постоянно. Иначе риск пожара увеличивается в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Мы здесь очень активно работаем, гражданам говорим, что печь надо топить в такие сильные морозы не то, что постоянно, а надо кратковременно, 2-3 часа, и за 2-3 часа до сна. Но перетапливать, потому что перекалы имеют место, выявляются трещины, что, соответственно, способствует выходу лучистой энергии, возникновению пожара.

Медики и спасатели призывают всех быть внимательными и соблюдать правила нахождения на морозе. По прогнозам синоптиков, морозы пойдут на убыль только на следующей неделе.

Печь

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