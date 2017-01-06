новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?

06.01.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Что делать, если человек стал инвалидом в результате несчастного случая, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Предположим, человек работал всю жизнь водителем. И происходит ДТП, и человек больше не может сесть за руль. Как быть дальше? А он больше ничего не умеет.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Он получает индивидуальную программу реабилитации МРЭК, затем приходит в отдел трудоустройства по месту жительства, регистрации. А далее с ним работают специалисты. Его зарегистрировали. Мы видим, допустим, если человек работал водителем, а водителем он уже работать не может. Что необходимо? Человека необходимо включать в программу обучения, потому что у него нет специальности, ему 45 лет, ему нужно куда-то пойти работать.

Если человек отказывается, не хочет идти обучаться, то мы предлагаем уже неквалифицированный труд.

Допустим, укладчик-упаковщик, комплектовщик.

Илона Волынец, СТВ:
Может, нам не хватает единого какого-то центра или службы, где помогали бы таким людям раскрыть свои новые профессиональные навыки?

Роберт Часнойть, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Мы можем говорить о создании такого комплексного центра по профориентации.

Но сегодня, мне кажется, что центр создавать нецелесообразно. Потому что достаточно хорошая преемственность между системой здравоохранения, работы, в частности, МРЭКов и центров занятости. И эти все проблемы решаются. 

Как найти работу инвалидам и кто содействует их занятости? 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие вакансии для инвалидов открыты в Беларуси?
Люди как я, с ограниченными возможностями, ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
Люди с ограниченными возможностями ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Встреча в рамках региональной компании «Инклюзивная Беларусь»
Тематика безбарьерной среды для инвалидов получит большее освещение в телеэфире
«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт
«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт
Проект ООН «Инклюзивная Беларусь» стартовал в Гродно
Проект ООН «Инклюзивная Беларусь» стартовал в Гродно
В Логойский дом-интернат передали один из 6 спецавтомобилей от русского мецената Николая Власюка
В Логойский дом-интернат передали один из 6 спецавтомобилей от русского мецената Николая Власюка
Все новости по теме Жизнь с инвалидностью в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru