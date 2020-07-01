«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет – эти темы стали главными для обсуждения в программе «В обстановке мира».
Кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
Сапраўдныя змены немагчымы пад знешнім уздзеяннем.
Жизнь после того, как проходит протестный угар.
Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства, это однозначно приводит к разрушениям.
Как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Сильное мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны.
Какие политтехнологии используются для дестабилизации обстановки в стране?
На этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть.
Почему каждый белорус должен ответственно подойти к выборам?
Идя на выборы, выбираем того человека, с которым будем решать эти проблемы.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
Олег Гайдукевич: «Я вижу желание у некоторых любой ценой свалить власть, а там разберёмся»
Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Вы знаете, для меня выборы – это борьба программ и идеологий. Но, к сожалению, я этого не вижу сейчас. Я вижу желание у некоторых любой ценой свалить власть, а там разберемся. Это плохо. Некоторые уже сейчас, на старте избирательной кампании, говорят о том, что судьба страны должна решаться на улицах и площадях. Это недопустимо. Всегда революционеры потом живут хорошо, а народ – еще хуже.
Мы должны сделать так, чтобы только белорусы определяли судьбу страны на избирательных участках. Мы должны сделать так, чтобы судьба страны решалась только там, а не на улицах и площадях. Мы должны сделать так, чтобы белорусы как не боялись, так и не боялись дальше ходить по улицам и городам. Чтобы мы жили при законе и порядке, имея при этом разные точки зрения, разные взгляды и свою судьбу определяли в дискуссии.
Потому что мы должны понимать: мы живем в этой стране и будем жить здесь всегда. Мы никуда не уедем, потому что это наша родина. И мы можем быть разных взглядов, разной национальности и разной религии, но мы – белорусы. И это мы должны помнить всегда.