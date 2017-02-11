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Перевести беременную работницу на лёгкий труд: что это значит и как оплачивается?

11.02.2017 - 20:33

Новости Беларуси. В законодательстве предусмотрена мера: перевод беременных на лёгкий труд. Что обозначает это понятие, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Заключение о лёгком труде, в принципе, даёт врач.

Там может быть указано: перенос грузов, перемещение, наклоны и так далее.

То, чем нельзя заниматься беременной. Она с этими показаниями приходит к нанимателю, и наниматель принимает решение: есть возможность перевести на более лёгкий труд – он переводит. Если он не может найти сегодня-завтра такую специальность, должность, где она может работать – соответственно, законодательством обязан оплачивать по нынешней заработной плате средней до тех пор, пока не найдёт это место рабочее. 

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