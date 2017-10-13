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Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

13.10.2017 - 18:55

Новости Беларуси. Кадровые манёвры. Как правильно перестроиться на другую рабочую полосу? Вопросы перевода и перемещения работников обсуждали в программе «Открытый разговор» главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Елена Горлач и адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалёва.

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