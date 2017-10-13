Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Кадровые манёвры. Как правильно перестроиться на другую рабочую полосу? Вопросы перевода и перемещения работников обсуждали в программе «Открытый разговор» главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Елена Горлач и адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалёва.

После перевода уменьшилась зарплата: должны ли компенсировать?

Чем отличается перевод на работе от перемещения?

«Заставить человека перевестись не может не один наниматель»

Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?

Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?

Кто может быть руководителем госструктуры?