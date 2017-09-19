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Персональная глупость или провокация: в сети появилось видео атаки ракет по зрителям во время учений на плацдарме «Лужский» в Ленинградской области

19.09.2017 - 17:59

Новости Беларуси. Продолжается учение «Запад-2017» и на территории России. Там, напомним, задействовано 3 полигона из 9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября в интернете появилось видео инцидента на плацдарме «Лужский» в Ленинградской области, произошедшего, по словам комментаторов, днем ранее. На кадрах видно, как вертолеты К-52 «Аллигатор» выпускают ракеты прямо по технике и зрителям. Предположительно, у крылатых машин случился непроизвольный пуск ракет во время стрельб. Источники утверждают, что пострадали минимум 2 человека и 3 автомобиля.

Примечательно, что именно 18 сентября на полигоне «Лужский» за учениями наблюдал президент России Владимир Путин. Меж тем Минобороны этой страны заявило, что в этот день ЧП на полигоне не случалось. Видео снято совсем в другое время. Военное ведомство отмечает, что это «чья-то персональная» глупость или же провокация.

Персональная глупость или провокация: в сети появилось видео атаки ракет по зрителям во время учений на плацдарме «Лужский» в Ленинградской области

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