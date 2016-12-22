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Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске

22.12.2016 - 13:30

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь». Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем 22 декабря обсуждаются в Минске. Особое внимание – сфере образования. Сейчас около двух тысяч китайских студентов учатся у нас в стране и более 600 белорусов изучают ряд дисциплин в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Цзюе, декан гуманитарного факультета Юго-восточного университета города Нанкин (Китай):
Я очень рада иметь возможность приехать в Минск. Наша конференция проводится в рамках концепции «Олин пояс – один путь». Я знаю, что многие наши студенты из Юго-восточного университета приезжают к вам в качестве волонтеров, преподают здесь китайский язык студентам. Надеюсь, что в этой области, области обмена студентами, у нас очень большие перспективы.

Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске

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