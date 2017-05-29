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Перспективы развития столицы обсудило руководство Мингорисполкома с депутатами всех уровней, представляющих интересы минчан

29.05.2017 - 21:18

Новости Беларуси. Планы большого города. Перспективы развития столицы обсудило руководство Мингорисполкома с депутатами всех уровней, представляющих интересы минчан, сообщили в программе «Столдичные подробности» на СТВ. Вопросы работы больниц и поликлиник, строительства третьей ветки метро, развитие промышленности. Эти темы на контроле и у законодателей. Особый интерес у депутатов – к скорректированному генеральному плану Минска.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:
Депутаты всех уровней, избранных от Минска, каждый по своему уровню рассматривает тот спектр вопросов по возможности. Если депутаты Горсовета знают проблемы своих округов и у них в недостаточной степени законодательные инициативы, то они обращаются по результатам встречи к депутатам Палаты представителей, к членам Совета Республики помочь решить какую-то проблему, содействуя в законотворчестве в рамках решения проблем жителей города.

Экономика Минска имеет все шансы для ускоренного роста. На законодательном уровне для решения стратегических задач сделана большая работа. А депутаты городского Совета в принятии решений опираются на интересы минчан.

Перспективы развития столицы обсудило руководство Мингорисполкома с депутатами всех уровней, представляющих интересы минчан

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