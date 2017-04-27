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Первая ракетка Беларуси Александра Саснович: «Считаю, что в 3-4 года детей в теннис отдавать рановато»

27.04.2017 - 21:42

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

С какого возраста Вы начали заниматься теннисом?

Александра Саснович, теннисистка:
Я начала заниматься в 9 лет, в 8 с половиной.

До этого я занималась тхэквондо.

Буквально пару лет в школе.

Так в 8 с половиной – это, наверное, даже поздно для тенниса?

Александра Саснович:
Считается, да. Потому что некоторые родители уже в 3-4 года отдают своих детей. Но я считаю, что это рановато, что детям физкультура или плавание, или гимнастика нужна в это время как-то. В теннис отдавать немножко…

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