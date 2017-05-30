Первая репетиция парада ко Дню Независимости началась на аэродроме «Липки» под Минском

Новости Беларуси. Буквально полчаса назад на аэродроме «Липки» началась первая репетиция парада ко Дню Независимости. Тренировки механизированной колонны будут проходить вплоть до середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, возглавят шествие легендарные танки Т34. В подготовке к параду задействовано около 220 образцов техники.

По трассе следования техники будут введены временные ограничения движения. По улицам Основателей, Скорины и участкам минской кольцевой дороги каждый вторник на протяжении двух недель по утром движение будет перекрыто.