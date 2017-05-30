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Первая репетиция парада ко Дню Независимости началась на аэродроме «Липки» под Минском

30.05.2017 - 10:20

Новости Беларуси. Буквально полчаса назад на аэродроме «Липки» началась первая репетиция парада ко Дню Независимости. Тренировки механизированной колонны будут проходить вплоть до середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, возглавят шествие легендарные танки Т34. В подготовке к параду задействовано около 220 образцов техники.

По трассе следования техники будут введены временные ограничения движения. По улицам Основателей, Скорины и участкам минской кольцевой дороги каждый вторник на протяжении двух недель по утром движение будет перекрыто.

Первая репетиция парада ко Дню Независимости началась на аэродроме «Липки» под Минском

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