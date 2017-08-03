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Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г

03.08.2017 - 12:55

Новости Китая. Уникальный случай в мире животных. Первый на планете детеныш диких панд появился на свет в китайском зооцентре. Это большой успех для ученых, которые долгое время пытаются увеличить популяцию бамбуковых мишек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес новорожденной панды – всего лишь 200 граммов, но у нее прекрасный аппетит. В течение недели животное окрепнет и обзаведется традиционным черно-белым окрасом. За развитием нового постояльца центра наблюдает специальная команда зоологов. Они заботятся о рационе и следят за гигиеной Цао Цао – именно такое имя дали панде.

Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г

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