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Первокурсник БГУ разработал концепцию защиты от утечек бытового газа

30.05.2017 - 08:43

Новости Беларуси. Первокурсник БГУ Глеб Машканов разработал концепцию защиты от утечек бытового газа. В теории умная система устанавливается в квартиру, где круглосуточно ведет контроль за содержанием газа в помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При малейшей утечке аварийная служба вызывается автоматически, а подъезд отключается от газоснабжения.

По словам юного изобретателя, придуманная им информационная система поможет предотвратить происшествия, связанные со взрывами « голубого топлива».

Глеб Машканов, студент Белорусского государственного университета:
Устройство, которое будет висеть в квартире, будет анализировать концентрацию газа в воздухе. Оно связано с центральных сервером, который будет установлен, допустим, в МЧС или Горгазе. Сервер будет принимать и обрабатывать потоки данных от всех устройств.

Проект юного изобретателя собирает высокие оценки. Ранее разработку заметили на конкурсе «Техноителлект», а в 2017 году Глеб Машканов стал финалистом республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Глеб Машканов, студент Белорусского государственного университета

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