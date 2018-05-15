﻿ Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?

15.05.2018 - 14:42

Новости Беларуси. Власти Первомайского района готовятся к юбилею этой территорий города и приглашают жителей столицы к участию в подготовке и благоустройстве своего уголка города, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Ровно за год до даты 25 июня 2018 года уже стартует наш план реализации. Более 300 предприятий уже подали заявки на благоустройство территории, установки там каких-то малых архитектурных форм, скульптур, цветников.

Приглашаю жителей поучаствовать в благоустройстве территории, в составлении плана праздничных мероприятий, которые будут реализовываться в следующем году.

Есть программа «100 идей для Беларуси» –  у нас есть программа «50 идей» для Первомайского района – также приглашаю.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»
«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации
«Более 1 650 рублей в месяц»: почему в Первомайском районе большие зарплаты?
Когда откроют бассейн на Никифорова и спорткомплекс на проспекте Независимости в Минске?
Амбулаторию в жилом квартале «Магистр» откроют в мае 2018 года
Ветеранский дворик и детская площадка по соседству: как ветеран ВОВ «отвоевал» территорию для отдыха в Минске
«Кто разбил клумбу и посадил дерево, не поставит машину на детскую площадку»: минчан призывают помогать в благоустройстве
Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»
Все новости по теме Районы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru