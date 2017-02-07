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Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников

07.02.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Беларусь постепенно приобщается к миру сквоша. Эта пока экзотическая для нашей страны игра уже давно приобрела некоторую популярность в ближнем зарубежье. А Международный олимпийский комитет даже включил сквош в список претендентов на попадание в олимпийскую программу Токио-2020.

Минск же принял первый по-настоящему серьезный старт в этом виде спорта. Международные состязания «Фэлкон сквош кап оупэн» – проба сил для белорусских организаторов, но, судя по отзывам участников и зрителей, турнир прошел на высоком уровне.

Игорь Капустин, директор турнира:
Мы очень хотели провести этот турнир, сделать его ярким, привлекательным и для участников, и для зрителей. У нас получилось.

Спортсмены соревновались сразу в нескольких видах. Попробовать свои силы могли и любители, и дети, и, конечно же, профессионалы. Всего на турнир съехалось около 200 участников, в том числе и первые ракетки своих стран. В основном на площадках были представлены государства ближнего зарубежья. Однако встречались гости, прилетевшие в Минск из Сербии и даже Нигерии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Погребняк, участник турнира (Украина):
Это первый такой крупный турнир в Беларуси за последние годы. И как для первого турнира, мне понравилось. Здесь клуб сделали классный, очень понравилось В следующем году тоже приеду и надеюсь, что сыграю лучше, в финал выйду.

Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников

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