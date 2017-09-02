Первые поражения, разгромные победы и ничьи: чемпионат Беларуси по мини-футболу стартовал 2 сентября

Новости Беларуси. После аперитива в виде матча за Суперкубок страны 2 сентября официально стартовал чемпионат Беларуси по мини-футболу.

16 команд, три фаворита и масса межсезонных преобразований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».