Первые самолеты, курьез с Владимиром Короткевичем и уникальные памятники и мюралы. История района «Минск-1»

Начинается рассказ у здания Минского аэропорта 1957 года, построенного по проекту Георгия Заборского и Александра Воинова. Нарядное здание в стиле классицизма. Неспроста центральный проезд к аэропорту с улицы Чкалова сравнивали с воротами на железнодорожном вокзале, ведь они отправляли минчан в путешествие по небу.

Антон Рудак, историк, краевед:

Калі вы сёння сядзеце, напрыклад, ў той жа аўтобус маршрут № 100, які ходзіць ад нашага аэрапорта, там падчас запісу, якая транслюецца, жанчына прыемным голасам скажа, што аэрапорт адкрыты ў 1933 годзе. Але, як удалося высвятліць паводле нядаўна адшуканых дакументах, аэрадром тут дзейнічаў яшчэ з 1925 года. У 20-я гады тут базавалася ваенная авіяцыя, прылятала так заваная авіацыя спецвызначэння. Гэта сельскагаспадарчая авіацыя. 1933 год – гэта, наколькі я магу меркаваць, адкрыццё ўласнага аэравакзалу, пачынаюцца рэйсы па рэспубліцы. Тады гэта была толькі ўсходняя частка тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Уже в 1940 году рядом с летным полем был построен первый корпус аэровокзала, здание которого сохранилось и по сей день на пересечении улиц Брилевской и Аэродромной, конечно, в сильно измененном виде, поэтому его так и не внесли в список историко-культурных ценностей.

Здесь бывали Янка Купала и Якуб Колас, а во дворике стоял памятник Ленину. Сейчас в здании находится медицинская служба гражданской авиации. А в довоенное время и до 1957 года, пока не построили новый аэропорт, все полеты начинались здесь.

В 1953 году неподалеку открылся авиаремонтный завод, на котором довелось поработать отцу и дедушке нашего героя. Конечно, жильцами нового района в основном становились железнодорожники, летчики и заводчане, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Антон Рудак, историк, краевед:

Што тычыцца гэтага будынку, які пабудаваны Заборскім, то ён сёння аддадзены пад офісы арганізацый. Мы з дакладнасцю можам сказаць, што ён прысутнічае ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў, таму ён падчас забудовы гэтага раёна не будзе ни щ яким выпадку зруйнаваны, хаця тут лётнае поле актыўна пачынае свужацца, забудоўвацца ў межах пабудовы раёна «Минск-Мир». Тут таксама пройдзе пэўная сетка вуліц. Вуліца Чкалава будзе працягнутая па лётным полі да вуліцы Казінца. І такім чынам яна обмяне гэты будынак.

Путешествие продолжаем по живописной улице Короткевича.

Свое название она получила в 1964 году в честь подпольщика Дмитрия Короткевича, который в 40-е помогал эвакуировать минчан и формировать партизанские отряды.

Изначально улица никак не называлась, это был проезд, на котором стояло здание аэропорта, а почтовый адрес был такой – Аэропорт, дом 7, 4 и так далее. И, конечно же, многие минчане думают, что эта улица названа в честь известного писателя Владимира Короткевича. По этому поводу есть веселая история.

Антон Рудак, историк, краевед:

Ужо ў 1964 годзе яе перайменавалі ў гонар Дзмітрыя Караткевіча. І з гэтым звязана гісторыя, якую распавядае сябар пісьменніка Уладзіміра Караткевіча Адам Майдзіс, што калі Уладзімір Сямёнавіч адпачываў у Крыме і здзейсніваў узыходжанне на гару Гарадак (яно было не вельмі паспяховае, Караткевіч пасля яго апынуўся ў шпіталі), і Майдзіс яму паведаміў, што пакуль ён ў Крыме лазіў па горах, у Мінску ўжо падумалі, што ён загінуў і назвалі імем вуліцу. Караткевіч не паверыў, калі прыехаў у Мінск, адразу накіраваўся сюды. Кінуўся на калені, нібыта гэта яго іменем названа вуліца.

Старые деревянные двери, лестничные пролеты, длинные балконы-оранжереи. Добро пожаловать в довоенный Минск. И хоть начало улицы Короткевича весьма скромное и напоминает проезд между домами, все же эти дома – наша историко-культурная ценность. Іх строили в 1939-40 годах как жилье для летчиков. Широкие окна в окружении деревьев – другой Минск, который посреди стеклянных высоток сегодня настоящей экзотикой.

Интересно, что с этим районом связана история начала Великой Отечественной войны, когда 23 июня немецкая авиация впервые прорвалась к городу, и уже в полдень первые бомбы упали на Минский аэродром. А потом на протяжении всей оккупации советская авиация бомбила именно эти места, потому что здесь нацисты размещали свои летные части. Все это нанесло значительный вред архитектуре.

Антон Рудак, историк, краевед:

У гэтых дамах і пасля вайны жылі лётчыкі, персанал аэрапорта. На адным з дамоў сёння вісіць шыльда, прысвечаная памяці чалавека, які жыў у гэтым доме, – лётчыка Палзунова Васіля, які адзначыўся тым, што падчас Вялікай Айчыннай вайны ўдзельнічаў у аперацыі па эвакуацыі з партызанскай зоны паветраным шляхам дзяцей з полацкага дзіцячага дома, якім пагражала небяспека з боку нацыстаў. Але партызанам іх удалося выратаваць, потым іх савецкая авіяцыя паветраным шляхам іх перакінула на вялікую зямлю.

Главные герои улицы Короткевича – стройная пара лыжников. Куда же без здорового образа жизни и спорта в советское время. Скульптуры сохранились отлично и удивят любого минчанина.

Еще одна достопримечательность располагается во дворике на пересечении улиц Чкалова и Короткевича – мюрал князю Глебу Минскому.

Здесь же в начале 90-х годов нашли авиабомбу времен войны. Этим и удивительна улица Короткевича, ведь здесь всего в паре шагов из Минска довоенного можно перенестись в Минск послевоенный. На недавно отреставрированных домиках с красными крышами – даты строительства и уникальная лепнина.

Мы заглянули в родной дворик нашего героя. Антон вспоминает, как родители боялись отпускать его гулять на улицу, потому что часть двора выходила прямо на дорогу.

Антон Рудак, историк, краевед:

Каля аднаго з дамоў прысутнічаюць галоўкі бомбасховішча. У гэтым доме ёсць уваход у бамбасховішча, ён да гэтага дзейнічае. На доме № 11 па вуліцы Караткевіча на даху можам бачыць цікавую вежку – гэта так званы пост ВНОС. Гэта абрэвіятура, якая расшыфроўваецца па-расійску «воздушное наблюдение, оповещение, связь». Там сёння знаходзяцца на гэтым пункце спецыяльна навучаныя людзі, якія ў выпадку набліжэння небяспекі, тых жа варожых самалётаў ці чаго, мусілі пра гэту небяспеку паведаміць у адпаведныя месцы. Ужо ў 60-я гады з'явіліся сродкі радыёлакацыі – гэта стала распаўсюджана. Пасты згубілі сваё першапачатковае значэнне.

Кстати, вентиляционную шахту бомбоубежища в 2012 году разрисовали студенты университета культуры.

А по соседству, на улице Брилевской, еще один шедевр уличного искусства – мюрал от итальянского художника Мила, к которому причастен и наш герой. Дело в том, что во время знакомства иностранца с районом «Минск-1» Антон рассказал ему про своего активного дедушку, который успевал не только ударно трудиться на авиаремонтном заводе, но и организовывать для друзей и соседей музыкальные вечеринки. Итальянский мастер посвятил свой мюрал дружбе и общению.

Краевед признается, что никогда не поменяет место жительства на любой другой район Минска.

«Над аэрапортам неба бліжэй, і зоркі міргаюць нізка. Адна выпадкова ў дзень нараджэння ў тваю зазірнула калыску. І ты ўсміхнуўся цікаўнай той зорцы бяззубым скрыўленым ротам і раптам заснуў. І прыснілася сонца і ўсё, што пабачыў потым. Прыснілася неба, і ў ім павуцінне, і белы след самалёта, дробная і буйная радзіма, бульба, блёкат, балота, Млечны шлях і далёкае мора, і мора, якое блізка. І ў рэшце прысніўся няісны горад, які называўся Мінскам...»