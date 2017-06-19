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«Первые вопросы, которые задают начинающие предприниматели: «Скажите, а за что могут арестовать?»

19.06.2017 - 19:22

Новости Беларуси. Что отпугивает людей от того, чтобы начать свой бизнес, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Можете назвать самую большую беду тех, кто пытается начинать свой бизнес? Неграмотность? Самоуверенность? Страхи?

Лилия Коваль, первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: Страхи, в том числе. Потому что, когда мы проводим мастер-классы с начинающими предпринимателями – вот эта криминализация бизнеса несёт негативный оттенок. Первые вопросы, которые начинают задавать люди, которые приходят на мастер-классы, молодёжь: «Скажите, а за что могут арестовать? А за что могут оштрафовать? А могут ли конфисковать что-то?»  

Эти громкие дела становятся частью информационного пространства.

Лилия Коваль:
Совершенно верно. Это, в том числе, накладывает этот негативный нюанс.

Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело?

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