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Первый белорусский космонавт Петр Климук отмечает 75-летие 10 июля

10.07.2017 - 11:02

Новости Беларуси. Ему подчинился космос. Первому белорусскому космонавту, дважды герою СССР Петру Климуку 10 июля исполнилось 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его дорога к звездам начиналась в далеком 1959 году, когда он сначала окончил школу первоначального обучения летчиков, а затем с отличием Черниговское высшее авиационное училище. После была еще военно-воздушная академия, а уже в 23 года Климук стал коллегой Гагарина. Впервые в космос наш земляк отправился в 1973 году. Полет продолжался почти 8 суток. И в мировой истории это было рекордное время. Благодаря Петру Климуку теперь весь мир знает и небольшую деревушку в Брестской области – Комаровку. Это малая родина космонавта, которую он старается не забывать.

Первый белорусский космонавт Петр Климук отмечает 75-летие 10 июля

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