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Первый белорусский народный чемпионат по парению пройдёт 6-8 апреля

06.04.2017 - 10:11

В эти выходные, 8 апреля, в Беларуси пройдет Первый белорусский народный чемпионат по парению. Удастся ли совместить традиции, пользу и соревновательный дух в одном мероприятии? Подробнее – руководитель банной школы Геннадий Мороз

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