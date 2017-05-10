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Первый полуфинал «Евровидения-2017» в Киеве: список стран, прошедших в финал

10.05.2017 - 10:33

Новости Украины. 10 победителей первого полуфинала музыкального конкурса «Евровидение» определились в Киеве. В финал вышли представители Армении, Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Австралии, Кипра и Бельгии.

Своим выступлением порадовала и исполнителей, и зрителей Джамала. Прошлогодняя победительница конкурса поднималась на сцену дважды.

Наша группа Naviband выступит во втором полуфинале 11 мая. Белорусы исполнят яркую белорусско-язычную композицию «Гісторыя майго жыцця». Финал состоится 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый полуфинал «Евровидения-2017» в Киеве

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