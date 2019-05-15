Шестой раз для Беларуси. ЗЕНА прошла в финал «Евровидения-2019»

15.05.2019 - 00:10

14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал «Евровидения». Представительница Беларуси ЗЕНА прошла в финал. Это шестой раз в истории участия нашей страны в конкурсе.

Всего в первом полуфинале приняли участие 17 исполнителей.

В финал прошли 10 участников – это

Греция,

Беларусь,

Сербия,

Кипр,

Эстония,

Чехия,

Австралия,

Исландия,

Сан-Марино,

Словения.

Мы вели текстовый онлайн конкурса (здесь подробнее).

Самая юная участница нынешнего конкурса – 16-летняя белоруска ЗЕНА – в первом полуфинале выступила под восьмым номером.

Видео выступления смотрите здесь.

Фото: instagram.com/eurovision

Второй полуфинал состоится 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Всего в этом году в конкурсе принимают участие представители 41 страны.

Фаворитами конкурса называют представителей Нидерландов, России, Франции и Италии.

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