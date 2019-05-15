Шестой раз для Беларуси. ЗЕНА прошла в финал «Евровидения-2019»

14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал «Евровидения». Представительница Беларуси ЗЕНА прошла в финал. Это шестой раз в истории участия нашей страны в конкурсе.
Всего в первом полуфинале приняли участие 17 исполнителей.
В финал прошли 10 участников – это
Греция,
Беларусь,
Сербия,
Кипр,
Эстония,
Чехия,
Австралия,
Исландия,
Сан-Марино,
Словения.
Мы вели текстовый онлайн конкурса (здесь подробнее).
Самая юная участница нынешнего конкурса – 16-летняя белоруска ЗЕНА – в первом полуфинале выступила под восьмым номером.
Видео выступления смотрите здесь.
Фото: instagram.com/eurovision
Второй полуфинал состоится 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Всего в этом году в конкурсе принимают участие представители 41 страны.
Фаворитами конкурса называют представителей Нидерландов, России, Франции и Италии.
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