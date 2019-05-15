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Шестой раз для Беларуси. ЗЕНА прошла в финал «Евровидения-2019»

15.05.2019 - 00:10

14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал «Евровидения». Представительница Беларуси ЗЕНА прошла в финал. Это шестой раз в истории участия нашей страны в конкурсе. 

Всего в первом полуфинале приняли участие 17 исполнителей.  

В финал прошли 10 участников – это

Греция,

Беларусь, 

Сербия, 

Кипр,

Эстония,

Чехия,

Австралия,

Исландия,

Сан-Марино,

Словения. 

Мы вели текстовый онлайн конкурса (здесь подробнее).  

Самая юная участница нынешнего конкурса – 16-летняя белоруска ЗЕНА – в первом полуфинале выступила под восьмым номером.  

Видео выступления смотрите здесь.  

Фото: instagram.com/eurovision

Второй полуфинал состоится 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Всего в этом году в конкурсе принимают участие представители 41 страны.  

Фаворитами конкурса называют представителей Нидерландов, России, Франции и Италии.  

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