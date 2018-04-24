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Первый полуфинал ЛЧ. «Ливерпуль» встретится с клубом «Рома» на стадионе «Энфилд Роуд»

24.04.2018 - 16:38

24 апреля состоится первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов. За выход в финал сразятся две команды – английский «Ливерпуль» и «Рома» из Италии.

Матч состоится на поле стадиона «Энфилд Роуд» в Ливерпуле.

ФК «Ливерпуль» стал полуфиналистом престижнейшего турнира впервые за 10 лет, а «Рома» в последний раз играла на этой стадии в 1984 году.

25 апреля первую игру за выход в финал проведут команды «Бавария» и действующий чемпион ЛЧ мадридский «Реал». Игра состоится в Мюнхене.

Ответные матчи пройдут 1 мая в Мадриде и 2 мая в столице Италии.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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