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Первый снег выпал в Беларуси: как к нему были готовы водители, коммунальщики и персонал аэропорта

26.10.2017 - 11:29

Новости Беларуси. Белоснежное покрывало укутало еще золотую осень. Первый снег в новом сезоне не стал сюрпризом для коммунальщиков и энергетиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварийные бригады оперативно отреагировали на прогноз синоптиков – 100%-ной готовностью. Не застигла врасплох погода и персонал Национального аэропорта – все рейсы отправляются по расписанию.

А вот водители за штурвалом чувствовали себя не совсем комфортно. Предупреждение о снегопаде так и осталось без пометки «оранжевый уровень». Многие еще скользили на летней резине, создавая проблемы на дорогах. Очевидно, на шиномонтажах сегодня, 26 октября, будет аншлаг.

Первый снег выпал в Беларуси: как к нему были готовы водители, коммунальщики и персонал аэропорта

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