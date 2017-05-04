новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Первый в Беларуси музей мороженого открывается в Минске 4 мая

04.05.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Мороженое как культурное явление. Первый в Беларуси музей любимого многими лакомства открывается 4 мая в Минске. В течение трех месяцев здесь будут выставляться более полусотни экспонатов, которые расскажут все об истории, вкусах и эпохе мороженого. Каждый предмет был создан художниками и дизайнерами вручную.

Посетители смогут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже еще в XIX веке, посмотреть на самое большое мороженое в стране, оказаться на фабрике, где делают лакомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Беларуси музей мороженого открывается в Минске 4 мая

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Единый билет» в семь музеев Минска: что с ним можно увидеть?
«Единый билет» в семь музеев Минска: что с ним можно увидеть?
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки: появление первого кондуктора и где в столице ковали первые подковы
Лошади появятся в музее минской конки
Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси
Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки
Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки
На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея
Как выглядел билет на проезд в минской конке?
Все новости по теме Музеи Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru