Первый в Минской области и с лучшим показателем: Несвижский район завершил жатву

Новости Беларуси. С заданием справились. Губернатор Анатолий Исаченко направил поздравительную телеграмму хлеборобам Несвижского района по поводу того, что регион первым в области завершил жатву и с лучшим показателем по урожайности – 65 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подтягиваются и другие районы. На сегодня скошено 470 тысяч гектаров, а всего их чуть больше 500. Каравай составил миллион 800 тысяч тонн. Урожайность – почти 40 центнеров с гектара.

И нынешний показатель лучше, чем в 2016 году. Впрочем, хлеборобы расслабляться не собираются. В тонусе их как всегда держат внешние факторы. Погода, к примеру. Поэтому совершенствование агротехнической культуры было и остается на повестке дня.

Александр Лаптик, первый заместитель председателя Солигорского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия:

Этот год выдался достаточно неплохим на полевой зоне Солигорского района. Некоторые вопросы, конечно, повлияли на урожайность, которую мы хотели получить выше на Полесской зоне. Подтопления, поздние заморозки, конечно, сказались в определенной степени на величине урожая, но в целом мы 33 центнера по району получили. Результатом, конечно, в определенной степени удовлетворены. И ставим себе планку, ищем узкие моменты, в которых мы недоработали, чтобы на следующий год снять и надеяться на более весомый урожай, увеличение валового производства зерна, что скажется, конечно, и на результатах финансовых предприятий.

А в Минском районе накануне чествовали экипаж комбайнера Михаила Солодухи. Он первый в регионе намолотил 4 тысячи тонн зерна. Механизатор работают на полях агрокомбината «Ждановичи». Его «хлебная заслуга» стало приятным финальным аккордом жатвы-2017.

Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи» Минского района:

Это у меня уже юбилейная 20-я уборочная, именно комбайнером. Надо прежде всего любить и выходить в поле, думать не о каких-то показателях, а о том, как хлеб убрать.