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Пешеход без фликера в темное время суток: какой штраф предусмотрен?

06.12.2017 - 10:02

Обязан ли пешеход обозначать себя, выходя из дома, светоотражающим элементом, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В темное время суток необходимо носить на одежде фликер. Штраф за это предусмотрен: первый раз – одна базовая, а в дальнейшем до трёх базовых величин.
Я считаю, что на сегодня использование светоотражающего элемента просто необходимо, учитывая то, что в одном месте вы переходите, и данный участок дороги освещен, а в другом месте он не освещен.
Световозвращающий элемент необходим для сохранения собственной жизни. Для безопасности всех участников дорожного движения, и водителя в первую очередь.

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