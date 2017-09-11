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Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»

11.09.2017 - 18:43

Новости Беларуси. Какие улицы в Минске стоит закрыть для движения автомобилей, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Кравцов, архитектор, преподаватель БНТУ, руководитель проектов в строительстве:
Что можно сделать уже сейчас. Первое, снизить масштаб города. Потому что мне лично более симпатичен более низкий город, а те высокие здания, жилые районы – мне кажется, они немного мешают людям гулять на улице.

Вторая вещь – это увеличить количество пешеходных пространств.

Уже сейчас у нас есть Зыбицкая, у нас сейчас есть улица Октябрьская – это стихийное пешеходное пространство. Просится Интернациональная, просится Маркса, несмотря на жалобы жильцов, я знаю, но они просятся быть пешеходными. И мы сможем каждый день на них устраивать маленький праздник, который будет идти в копилку общего, и кульминацией будет являться праздник города ежегодно. 

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

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