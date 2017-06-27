новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Певец Александр Патлис записал дуэт с группой NUTEKI «Привет, сын»

27.06.2017 - 09:39

Певец Александр Патлис записал дуэт с группой «NUTEKI» «Привет, сын». Подробнее - в интервью телеканала СТВ. 

Александр Патлис

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Группа «SKYNET»: Мы выросли на рок-музыке «Кино» и «Наутилус Помпилиус», теперь научились создавать свою музыку!
Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Валерий Дайнеко и Александр Сухарев
Ядвига Поплавская
Ядвига Поплавская: «Залатая калекцыя беларускай песнi» даёт возможность зазвучть песням, которые когда-то были любимы!
Аляксандр Саладуха, Саша Нэма
«Залатая калекцыя беларускай песнi» ў Салiгорску: Саша Нэма зрабiў сюрпрыз гамяльчанам i Аляксандру Саладухе!
Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Искуи Абалян и Дмитрий Королёв
Лариса Грибалёва, Саша Немо
Концертный тур «Залатая калекцыя беларускай песні»: Саша Немо и Лариса Грибалёва в программе «УТРО»
Владимир Кондрусевич
Композитор Владимир Кондрусевич удостоен государственной премии
Концертный тур «Залатая калекцыя беларускай песні»: Александр Солодуха и Анастасия Тиханович в программе «УТРО»
Все новости по теме Белорусские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru