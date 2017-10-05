Певец Дмитрий Король презентовал клип на песню «Сойти с ума». Подробнее о том, как снимали клип белорусский исполнитель рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Певец Дмитрий Король презентовал клип на песню «Сойти с ума». Подробнее о том, как снимали клип белорусский исполнитель рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
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