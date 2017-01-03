Певец Дмитрий Королёв о премьере клипа «Небо за нас»

«Небо за нас» – так называется новый клип белорусского исполнителя Дмитрия Королёва. Предлагаем узнать подробности съёмок нового клипа у главного героя. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Дмитрий Королёв.
«Небо за нас» – так называется новый клип белорусского исполнителя Дмитрия Королёва. Предлагаем узнать подробности съёмок нового клипа у главного героя. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Дмитрий Королёв.
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