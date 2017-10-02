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Певец и композитор Саша Немо: о новом формате HD и обновлённых музыкальных заставках телеканала СТВ

02.10.2017 - 10:34

Певец и композитор Саша Немо рассказал о новом формате HD и обновлённых музыкальных заставках телеканала СТВ.

Саша Немо, певец:
Я точно также причастен, как и сотрудники телевидения к новому формату. Пришлось потратить некоторое время моей творческой жизни на то, чтобы обновить музыкальные заставки телеканала СТВ. Те заставки, которые слышат телезрители с сегодняшнего дня, – обновлённые промо-ролики, программные заставки. Упаковки программ я не сочинял, я их обновлял, что для меня – гораздо сложнее, потому что проще построить заново здание, чем его реставрировать. Межгастрольный период, промежуток в ночных студийных мучениях и в сложнейших переговорах с руководством телеканала СТВ: все люди творческие, все люди амбициозные, у нас у всех свои вкусы… Где-то я отстаивал свои точки зрения, но во многом, конечно же, мнения наши сходились…

Полная версия интервью – в видеоматериале.

Саша Немо

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