новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Певица Анна Шаркунова: о женском счастье и творческих планах

10.08.2017 - 10:58

Певица Анна Шаркунова в  программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: о женском счастье и творческих планах.

Анна Шаркунова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Певец Дмитрий Королев в программе «Большой завтрак»
Певец Дмитрий Королев в программе «Большой завтрак»
Александр Сухарев
«Дошагать до Шагала»: певец Александр Сухарев завершил третий пеший музыкальный маршрут
Александр Патлис
Певец Александр Патлис записал дуэт с группой NUTEKI «Привет, сын»
Группа «SKYNET»: Мы выросли на рок-музыке «Кино» и «Наутилус Помпилиус», теперь научились создавать свою музыку!
Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Валерий Дайнеко и Александр Сухарев
Аляксандр Саладуха, Саша Нэма
«Залатая калекцыя беларускай песнi» ў Салiгорску: Саша Нэма зрабiў сюрпрыз гамяльчанам i Аляксандру Саладухе!
Участники проекта СТВ «Залатая калекцыя беларускай песні» Искуи Абалян и Дмитрий Королёв
Лариса Грибалёва, Саша Немо
Концертный тур «Залатая калекцыя беларускай песні»: Саша Немо и Лариса Грибалёва в программе «УТРО»
Все новости по теме Белорусские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru