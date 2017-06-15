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Певица Анна Шаркунова родила первенца

15.06.2017 - 15:14

Новости Беларуси. Знаменитая белорусская певица Анна Шаркунова 14 июня родила мальчика. Первенец 32-летней исполнительницы появился на свет в Минске.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. С именем для сына певица и ее муж пока не определились.

Фото: anasharky

Во время беременности Анна Шаркунова вела активный образ жизни: выступала, путешествовала, недавно презентовала новую песню «Сильно», через которую хотела передать слушателям свое настроение.  

Под фотографиями певицы в социальных сетях поклонники оставляют поздравления, желают здоровья малышу.

Фото: anasharky

«С университетских времен Анна вы вызывали восторг у нас в БГПУ. Очень рада, когда вас слышу по радио. Сегодня почитала статью про вас как Маму и еще больше вами восторгаюсь. Хочу сказать просто «спасибо, что вы настоящая».

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Фото: anasharky

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