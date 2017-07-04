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Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав

04.07.2017 - 18:20

Новости Беларуси. В Будславе на выходные поклонялись чудотворной иконе Божией Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На выходные в местном храме прошел ежегодный фестиваль, который собирает сотни и сотни верующих. Нынешние торжества приурочены к 100-летию появления Матери Божьей Фатимской. Почтить Марию, попросить милости и заступничества к алтарю пришли все, кто живет с верой в сердце.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии римско-католической церкви в Республике Беларусь:
Моладзь ідзе, але таксама і дзяцей многа. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці, гэта канферэнцыі, казанні, святыя імшы, гэта размова з моладдзю.

Ну а моладзь сёння задае няпростыя пытанні, трэба быць падрыхтаваным, каб на іх адказаць.

Мария Ракуть, паломница:
Прихожу уже 14 раз. Идем из Ракова, расстояние приблизительно около 150 километров. Идем пять дней.

Здесь, в храме, находится икона чудодейственная, которая готова выполнить чудеса.

Нынешнее паломничество в Будслав 21 по счету. По словам организаторов, самой многочисленной стала пилигримка из Барановичей. Она же прошла пешком самое большое расстояние – почти 300 километров. Прибыли и верующие из зарубежья, самые дальние – из Соединенных Штатов Америки.

Александр Витковский, пилигрим:
Мы зараз часова пражываем у Маямі (можа, часова, а можа, і не часова). Вось, прыляцелі. І адной з прычын выбару гэтага тэрміну было как раз тое, каб папасці на Буслаўскі фэст.

Мы маем кожны сваю інтэнцыю і прышлі да Марыі прасіць, каб яна дапамагла нам у нашых справах, каб благаславіла.

Викентий Сирота, пилигрим:
Мая дванаццатая пілігрымка пешая.

Ішлі чатыры дні, прайшлі адлегласць трохі больш за 90 кілометраў.

Як надыходзіць вясна, я ўжо не магу ўтрымлівацца больш. Я ўжо чакаю, я ўжо рыхтую, лічу тыдні, каб пайсці зноў. Бо я тут сябе адчуваю… Ведаеце, вось і сёння слёзы самі з вачэй л’юць, бо настолькі ўзрушаны. Прысутічае адна радасць.

Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Фото. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав

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