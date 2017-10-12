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Пилот не успел катапультироваться: кадры с места крушения истребителя в Испании

12.10.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Пилот испанского истребителя, который потерпел крушение после участия в параде, не выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании разбился истребитель, который участвовал в военном параде

ЧП произошло, когда самолет возвращался из Мадрида на военную базу после показательных полетов в честь Национального праздника Испании. При заходе на посадку возникли неполадки, и летчик потерял управление. Катапультироваться он не успел. Воздушное судно рухнуло в районе города Альбасете и загорелось. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии.

Пилот испанского истребителя не успел катапультироваться и разбился после парада
Пилот испанского истребителя не успел катапультироваться и разбился после парада
Фото. Пилот испанского истребителя не успел катапультироваться и разбился после парада

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