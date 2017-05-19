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«Пионерская организация в Беларуси – не политическая система»: в Минске проходит международный слет пионеров

19.05.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Пионерскому движению, лучшие традиции которого в наши дни продолжает БРПО, 19 мая исполняется 95 лет. Сотни юношей и девушек сегодня приняли участие в международном слете во Дворце детей и молодежи.

Пионеры из России, Казахстана и Беларуси встретились с писателями, представили свои работы на выставке, а также выбрали лучшего вожатого. Поздравления организации по этому случаю направил Александр Лукашенко, отметив, что пионерия воспитывает талантливых детей и подростков, становится площадкой начала жизненного пути.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня пионерская организация в Беларуси – это, скорее, не политическая система, но часть, наверное, идеологического поля, потому что она помогает воспитывать бережное отношение, трудолюбие, активную позицию.

Главный символ пионера сегодня – красно-зеленый галстук сегодня носят более 650 тысяч человек. В белорусских школах создано более трех тысяч дружин. Они помогают ветеранам, занимаются волонтерством и благотворительностью. Пионерский форум в Минске продлится до субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пионерская организация в Беларуси – не политическая система»: в Минске проходит международный слет пионеров

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