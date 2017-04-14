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Писанки: символ возрождения и обновления

14.04.2017 - 14:08

Символом воскрешения Христа пасхальное яйцо стало в 17 веке. Уже тогда  верующие придумали множество способов его росписи: крашенки, писанки и драпанки.

Крашенки  использовали в качестве ритуальной пищи. Главный символ Пасхи окрашивают в красный цвет, символизирующий кровь, которую пролил Иисус Христос.

А вот  традиционным подарком на Воскресение Христова стала писанка. Её дарили в качестве оберега и хранили за иконой. Разрисовывать было принято только сырые яйца. Существовал даже обряд их росписи. С самого утра в чистый четверг хозяйка дома садилась с молитвой за роспись. С помощью цвета и узоров, она наносила на писанку свои самые сокровенные желания.

У белорусов многие символы на писанке совпадают с узорами в ткачестве. Например, точка – символ плодородия, сетка – защита от злых духов, волна – продолжение рода.  

Для начала готовим краски. Сегодня для росписи используют краски для шерсти. Их разводят в горячей воде с добавлением уксуса. Также нам понадобиться топлённый пчелиный воск и вот такие инструменты.

Кстати, в Гродненской области расписывали яйца с помощью гвоздика или булавки. Такими инструментами было легче всего рисовать солярный знак – символ жизни и света.

После того как мы нанесли все узоры воском, которые нам бы хотелось оставить белым, кладём яйцо в краску. Буквально за несколько минут наша писанка обретает необходимый оттенок, и мы продолжаем наносить рисунок. Разнообразие цветов и узоров на писанке – полёт фантазии мастера. После того, как все задуманное удалось нарисовать, нам предстоит самый важный этап – открытие писанки.

Писанка – изысканное украшение для праздника, сделанное своими руками. Её берегут как драгоценный сувенир и верят в её силу. Символ возрождения и обновления уже на протяжении многих веков остается главным атрибутом светлого праздника Воскресения Христова.

Писанки
Фото. Писанки
Писанки
Фото. Писанки
Писанки
Фото. Писанки
Писанки
Фото. Писанки
Писанки
Фото. Писанки
Писанки
Фото. Писанки

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