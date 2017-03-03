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Писатель Николай Чергинец: Самоотверженный труд и любовь к делу способны принести успех!

03.03.2017 - 15:24

Он играл в лучших футбольных командах Украины, Молдовы и Беларуси. Окончил Высшую школу тренеров с красным дипломом. А после, мечтая о карьере спортивного журналиста, поступил на журфак. По собственной воле, он оставил футбол, ушёл на завод Ленина, где освоил сложнейшую специальность. Тогда же ему предложили возглавить комсомольский оперативный отряд. И здесь он вновь отличился.  Слава о его отряде разнеслась по всему Советскому Союзу. И его пригласили на службу в Управление уголовного розыска МВД БССР.

И уже через пару месяцев вышла первая книга Николая Ивановича «Четвёртый след»,  получившая множество положительных отзывов читателей. В том числе и от коллег из Могилёв, ведь в ней шла речь о зверском ограблении могилёвского ГУМа. В реальность которого поверили даже оперативные сотрудники.

Как признаётся Николай Иванович, главный секрет успеха его книг в том, что все они написаны со знанием дела. Потому каждый вымышленный им сюжет, так правдиво выглядит на бумаге.

Творчество Николая Ивановича не всегда было тесно переплетено с детективом. Так, огромный успех и высокую оценку читателей получил его роман в двух частях «Вам – задание. За секунду до выстрела», повествующий о сотрудниках нашей милиции, которые самоотверженно защищали Родину в годы Великой Отечественной и боролись с бандитизмом уже в послевоенные годы.

Об ужасах войны Николай Иванович знает не понаслышке. Он провёл детство в оккупационном Минске, в 47 лет отправился на службу в Афганистан. Пережитые события наложили особый отпечаток на его творчество. В своих книгах, посвящённых войнам, он описал то, что видел, чувствовал и переживал.

Сегодня книги Николая Ивановича переведены на множество языков, их читают во всем мире. К его советам прислушиваются начинающие писатели и уже признанные мастера слова. На него равняются, а он на собственном опыте ещё раз убеждает, самоотверженный труд и любовь к делу способны принести успех и хорошие результаты в любой работе.

Николай Чергинец

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