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Плац-концерт, реконструкция боя, шествие и возложение венков. День Победы отмечают в Гродно

09.05.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Плац-парадом и реконструкцией боя встречали День Победы в Гродно. Сотни людей собрались 9 мая на Кургане Славы.

Шествие памяти растянулось на весь проспект Космонавтов. В составе колонны школьники и студенты, горожане и туристы. А ветеранов жители встречали бурными аплодисментами.

Возложение венков и марш войск Западного оперативного командования. Несмотря на ветреную погоду, все традиции Дня Победы были соблюдены.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, 63-й батальон связи, в составе 34-го гвардейского стрелкового корпуса 9 мая отметили День Победы, именно в тот день, когда Прага была освобождена. Каждый раз мы говорим о том, что Беларусь за это время стала сильной, свободной, независимой. Я бы еще добавила: культурной, спортивной, гостеприимной.

Марианн Мурин, почетный консул Беларуси в Словакии:
Может быть, видите мои слезы. Это просто то, что я выражаю. Можно сказать спасибо этому народу, Гродненщине.   

9 мая в Гродно весь день в разных уголках города проходят праздничные программы. Жителей еще ждет плац-концерт духового оркестра и исполнение хором песни «Катюша». Вечером же небо над Курганом Славы окрасит победный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Победы отмечают в Гродно

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