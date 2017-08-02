новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН

02.08.2017 - 16:14

Новости Беларуси. Беларусь сделает все необходимое, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 17 пунктов с общей идеей «никого не оставлять в стороне».

Выполнение проекта должно повысить качество жизни в мире. Социальное неравенство, проблемы безопасности и климата, а также борьба с нищетой – все это совместная работа 193 стран в рамках «Повестки-2030». Национальным координатором по данному направлению в Беларуси была назначена Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению целей устойчивого развития:
Сегодня встал вопрос о том, что планета должна быть в порядке. Как это сделать? До 2030 года все государства обязались, которые взяли на себя эти обязательства, работать по 17 Целям устойчивого развития. И для того, чтобы эту работу организовать, необходимо было создать национальный механизм. Очень важно, что ни одна страна не может сейчас остаться в одиночку.

Это глобальные такие задачи, которые можно решить только сотрудничая и развивая интеграцию.    

Для Беларуси эта программа – логическое развитие Целей тысячелетия. Этот проект наша страна завершила два года назад. Позже на саммите в Нью-Йорке была принята Повестка-2030. С трибуны Генассамблеи ООН тогда выступил Президент Александр Лукашенко.

Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Жуткая эпидемия холеры в Йемене: 3 агентства ООН призвали к усилению гуманитарной поддержки
Жуткая эпидемия холеры в Йемене: 3 агентства ООН призвали к усилению гуманитарной поддержки
Эскалация конфликта Израиля и Палестины достигла невероятного накала: обострение отношений обсудит Совбез ООН
Эскалация конфликта Израиля и Палестины достигла невероятного накала: обострение отношений обсудит Совбез ООН
Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН
Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН
Минский офис компании МТС стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН
Минский офис компании МТС стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН
В Копыльском районе подвели итоги конкурса местных инициатив: проекты реализуют в течение 6 месяцев
В Копыльском районе подвели итоги конкурса местных инициатив: проекты реализуют в течение 6 месяцев
ООН о глобальном гуманитарном кризисе: более 20 миллионов человек в мире на грани голодной смерти
ООН о глобальном гуманитарном кризисе: более 20 миллионов человек в мире на грани голодной смерти
США могут выйти из состава Совета по правам человека ООН
США могут выйти из состава Совета по правам человека ООН
Антониу Гутерреш: ООН ждет очень трудное время
Антониу Гутерреш: ООН ждет очень трудное время
Все новости по теме ООН
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru