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Планируется взаимная отмена виз между Беларусью и Гонконгом

17.01.2017 - 19:58

Новости Беларуси. Беларусь и Гонконг намерены взаимно отменить визы. Такая договоренность достигнута в ходе визита белорусской делегации в административный район Китая. Это позволит существенно активизировать контакты на бизнес-уровне.

Также стороны подписали соглашение во избежание двойного налогообложения.

Документ – кроме прочего – предусматривает меры, которые помогут предотвратить уклонение от уплаты налогов на доходы и имущество между Беларусью и Гонконгом.

В эти дни там работает правительственная делегация нашей страны. Ее визит – первый в истории отношений Республики и китайского региона. Гонконг – это финансовая Мекка всего мира, ВВП района превышает 300 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он занимает второе место после США по иностранным вливаниям и сам является третьим по величине инвестором Азии.

Планируется взаимная отмена виз между Беларусью и Гонконгом

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