новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Планы молодежи на лето: в Беларуси дан старт студотрядовскому движению

22.02.2017 - 16:27

Новости Беларуси. 22 февраля дан старт студотрядовскому движению. В Беларуси начали масштабный проект. Импровизированные дни открытых дверей прошли в университетах по всей стране. Здесь активисты помогали молодым и начинающим определиться со своими планами на лето, рассказывали все нюансы студотрядовских будней и помогали заполнять анкеты на трудоустройство.

Как отмечают все молодые люди, студотряды – это не просто хорошая практика, но и, что немаловажно, возможность заработать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Кристина Давыденкова, студентка 2 курса Минского государственного лингвистического университета:
Студенты хотят иметь какую-то самостоятельность в жизни, иметь какие-то свои карманные расходы. Ведь это какая-то гордость, что я могу потратить свои средства. Возможность приобрести новые знакомства.

Артур Козлов, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:
Для некоторых студентов это возможность пройти практику в университете, открыть для себя какие-то новые возможности. И завести какие-то знакомства и заработать какие-то деньги.

Всего в прошлом году к студотрядовскому движению присоединились около 70 тысяч человек по всей Беларуси. Больше всего заработать можно было на возведении БелАЭС, реконструкции стадиона «Динамо» и строительстве второй кольцевой.

Планы молодежи на лето: в Беларуси дан старт студотрядовскому движению

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Победителей республиканской универсиады в Могилеве определят 26 января
Победителей республиканской универсиады в Могилеве определят 26 января
В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи
В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи
В воинской части Витебска учащихся колледжей обучили азам самообороны
В воинской части Витебска учащихся колледжей обучили азам самообороны
Стартовал 52-й «Звездный поход» студентов и преподавателей БГПУ
Стартовал 52-й «Звездный поход» студентов и преподавателей БГПУ
Идеи для продвижения: итоги первого фестиваля студенческой науки озвучили в Минске
Идеи для продвижения: итоги первого фестиваля студенческой науки озвучили в Минске
Итоги третьего трудового семестра: 75 тысяч студентов работали летом в студотрядах
Итоги третьего трудового семестра: 75 тысяч студентов работали летом в студотрядах
Елизавета Трахалина, Екатерина Шкарбута
Студенты БГУ победили в Международном студенческом конкурсе по международному торговому праву и арбитражу ICC LEX MERCATORIA
Молодежный батл: в Минске выбрали студентов года
Молодежный батл: в Минске выбрали студентов года
Все новости по теме Студенты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru