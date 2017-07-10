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Плавленый янтарь и фонари из гималайской соли: необычное лечение предлагают в санаториях Минской области

10.07.2017 - 17:03

Новости Беларуси. Об уникальных методах терапии рассказали в программе «Центральный регион».  

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