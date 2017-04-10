новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: будущего соперника команда Владимира Волчкова узнает 11 апреля

10.04.2017 - 12:39

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты спустя десять лет вернулись в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Решающее очко в матчевой встрече второго круга первой Евро-Африканской зоны с австрийцами положил в нашу копилку Илья Ивашко.

В непростом поединке, который длился почти три часа,

Илья Ивашко одолел Геральда Мельцера – 7:6, 3:6, 6:3, 6:1.

Илья Ивашко, игрок сборной Беларуси по теннису:
Тяжелый матч получился, очень важный был третий сет. Одни из переломных моментов, потому что мне стало тяжело немного в физическом плане. И я видел, что он подсаживается. Надо было брать инициативу в руки, что у меня получилось сделать.

Пятую игру белорусско-австрийского сражения (между Егором Герасимовым и Юргеном Мельцером) было решено отменить за ненадобностью. Остается добавить, что

соперника по плей-офф Мировой группы Владимир Волчков и его подопечные узнают после завтрашней жеребьевки,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:
Я думаю, что сегодня я не единственный человек в стране, который удовлетворен результатом. Как минимум, еще один здесь, потом еще куча людей в раздевалке. Я так понимаю, что вся наша белорусская теннисная, спортивная и вообще общественность довольна.

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса будущего соперника команда Владимира Волчкова узнает 11 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Будут бороться до последнего мяча: Беларусь вышла в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса
Будут бороться до последнего мяча: Беларусь вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Владимир Волчков: Имея 2:1 перед воскресеньем, наша команда настроена бороться дальше и развивать преимущество
Владимир Волчков: Имея 2:1 перед воскресеньем, наша команда настроена бороться дальше и развивать преимущество
Сборная Беларуси по теннису с двух побед над Австрией стартовала в очередном раунде Кубка Дэвиса
Сборная Беларуси по теннису с двух побед над Австрией стартовала в очередном раунде Кубка Дэвиса
Фото: mariasharapova
Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации
Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса: Владимир Волчков о матче Беларусь-Австрия
Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса: Владимир Волчков о матче Беларусь-Австрия
Виктория Азаренко с сыном Лео. Источник фото: instagram.com/vichka35/
C 3 апреля Виктория Азаренко не первая ракетка Беларуси
Фото: Reuters.
Федерер обыграл Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Майами
Сын Виктории Азаренко получил белорусский паспорт
Сын Виктории Азаренко получил белорусский паспорт
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru