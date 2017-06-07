Плюс более $130 млн в мае: золотовалютные резервы Беларуси превысили $5,2 млрд

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси превысили 5,2 миллиарда долларов. За май они увеличились больше, чем на 130 миллионов долларов по стандартам МВФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечается, росту «золотого запаса» способствовали поступления нефтяных пошлин, средств от продажи валютных облигаций и покупка регулятором валюты на биржевых торгах.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, в 2017 году ЗВР должны показать прирост не менее чем на 500 миллионов долларов.