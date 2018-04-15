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По Европе прокатилась волна забастовок: рабочие требуют повышения зарплат

15.04.2018 - 22:50

Новости мира. Волна забастовок покатилась по Европе. На работу не вышли сотрудники двух крупнейших авиакомпаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полеты приостановлены были в четырех немецких аэропортах. Нелетная погода из-за стачек на этой неделе была и во Франции. Там руководству пришлось отменить четверть запланированных вылетов. Не вышли на работу и железнодорожники. А в Италии забастовку объявили врачи. Сферы разные, однако требования одни: улучшение условий труда и повышение заработных плат.

По Европе прокатилась волна забастовок: рабочие требуют повышения зарплат

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