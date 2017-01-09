новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

По итогам 2016 года присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси

09.01.2017 - 13:13

Новости Беларуси. По итогам года присуждены и 10 специальных премий Президента Беларуси. Такой высокой оценки удостоены деятели культуры и искусства, науки, педагоги, авторские коллективы и учреждения культуры.

В числе лауреатов – Константин Ващенко. Известный художник награжден за оформление многотомного факсимильного издания «Книжная спадчына Францыска Скарыны».

Престижной наградой отмечен и коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы. Творческая команда не только вносит вклад в развитие белорусского театрального искусства, но и помогает сохранять творчество как классиков белорусской литературы, так и современных драматургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:
Канешне, самая галоўная наша пастаноўка была – гэта «Дзе душы» Максіма Гарэцкага. Беларуская класіка. І я лічу, што ў нас вельмі моцны спектакль атрымаўся, такое гістарычнае палатно. Мы весной 2016 года рабілі на вялікай сцэне. Наш спектакль «Чайка» атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію Беларусі як лепшы драматычны спектакль. Стараемся ставіць тое, што можа выклікаць увагу гледача. Не ў сэнсе абавязкова поспех. А для нацыянальнага тэатра вельмі важныя пытанні – хто мы, адкуль мы, як стваралася Беларусь.

Константин Ващенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:
Интересно то, что впервые издается полное собрание Франциска Скорины. За все 500 лет такого не было. Вроде, очень много техничной работы, но очень много и творческой. От макета и заканчивая всей работой над этим.

Подробности можно узнать здесь.

Константин Ващенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко: мы воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство
Александр Лукашенко: мы воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Внести свой вклад в становление белорусской нации: Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и спецпремии
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси
Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента пройдет 10 января в Минске
Церемония вручения Премии Правительства за достижения в области качества
Молочный, цементный, металлургический – какие заводы награждены Правительством за качество продукции
6 мая в Минске наградят победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества
6 мая в Минске наградят победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества
Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин стал лауреатом премии «За духовное возрождение»
На неделе стали известны победители ежегодной премии правительства
Премию правительства Беларуси за качество по итогам 2014 года получили 14 предприятий, среди которых «Буровая компания «Дельта»
15 апреля вручена ежегодная премия Правительства за достижения в области качества
Андрей Кобяков: Должна производиться только востребованная продукция и предприятия должны уменьшать склады
Все новости по теме Премии правительства Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru