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«По наличию штандарта Президента Республики Беларусь можно определить, находится ли глава государства в стране»

10.05.2018 - 20:40

Новости Беларуси. Президентский штандарт с вышитым золотой нитью гербом.

Это – официальный символ главы государства.

С таким же соотношением цветов, как и у обычного флага, только орнамента на штандарте больше. Уменьшенная копия особого атрибута – и на автомобиле Александра Лукашенко, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:
Любопытный факт в том, что по наличию штандарта Президента Республики Беларусь можно определить, находится ли глава государства в стране. Так как, когда глава государства убывает из страны с официальным визитом, то штандарт заменяется на обычный белорусский флаг. И как только его самолёт садится в аэропорту, то над резиденцией сразу же вывешивается штандарт. Также штандарт будет находиться над тем административным зданием, в котором непосредственно находится глава государства.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

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