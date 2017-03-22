новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«По одному заявлению и согласовывают режим работы, и включают сведения в реестр»: как упрощают работу предпринимателей в Беларуси

22.03.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Малый бизнес все увереннее занимает нишу в сфере бытового обслуживания населения. Индивидуальные предприниматели заняли рынок уже на две трети.

В 2016 году в стране открылось 6 тысяч новых объектов, но вопрос доступности сервиса по-прежнему остается актуальным, особенно в сельской местности.

Поэтому принимается ряд мер, которые упростят для предпринимателей и вхождение на рынок, и последующее ведение бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гриневич, начальник управления бытового обслуживания и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Так, две административные процедуры фактически слились в одну. Это административная процедура по согласованию режима работы и по включению сведений в реестр. На сегодняшний день субъект, который планирует осуществлять деятельность в сфере бытового обслуживания, подает одно заявление в территориальный орган власти, и по этому заявлению ему согласовывают и режим работы, и включают сведения в реестр.

Сегодня в Беларуси оказывается 157 видов услуг населению. Самые востребованные – парикмахерские. За ними следуют станции техобслуживания, химчистки и ателье по пошиву и ремонту одежды.

«По одному заявлению и согласовывают режим работы, и включают сведения в реестр»: как упрощают работу предпринимателей в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Владимир Ващенко прокомментировал новую схему взаимодействия МЧС и бизнеса
Владимир Ващенко прокомментировал новую схему взаимодействия МЧС и бизнеса
Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили в Минске
Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили в Минске
В Беларуси упрощены санитарные нормы для объектов общепита
В Беларуси упрощены санитарные нормы для объектов общепита
Программа «Женщины в бизнесе»: бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело
Программа «Женщины в бизнесе»: бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело
Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
Список инвестиционных проектов хотят создать в Беларуси
Список инвестиционных проектов хотят создать в Беларуси
Модель белорусской приватизации и дебюрократизация: что обсуждали на Ассамблее деловых кругов
Модель белорусской приватизации и дебюрократизация: что обсуждали на Ассамблее деловых кругов
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru