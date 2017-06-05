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По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины

05.06.2017 - 10:18

Новости Великобритании. В Лондоне продолжаются поиски причастных к двойному теракту. Задержаны 12 человек, среди них несколько женщин. Это люди из того же дома, в котором жил один из экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье. Белый микроавтобус на высокой скорости буквально протаранил толпу пешеходов на Лондонском мосту. После наезда на людей террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных охотничьими ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Смертельные ранения получили 7 человек. Британские медики борются за жизни раненых. В критическом состоянии более 20 пациентов.

По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины

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